45 кг песка и камней пытался увезти с побережья Сардинии итальянский турист

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Кальяри в Сардинии задержали туриста, намеревавшегося вылететь на родину с 45 кг перевеса багажа. Лишний вес составили камни и песок с пляжей Масуа и Ис Арутас, передает Sardinia Post .

Пассажиром оказался итальянец, который проживает в другом регионе страны. Он заплатил за перевес, однако многочисленный багаж все же вызвал подозрения. При проверке в поклаже были обнаружены странные сувениры: песок и камни. Путешественнику пришлось расстаться с ними, поскольку за вывоз белоснежного песка с Сардинии предусмотрены штрафы. В худшем случае за это может грозить до 6 лет лишения свободы.

Туристу повезло, он отделался только предупреждением. С багажом, правда, пришлось расстаться. Украденные песок и камни вернут на пляжи Сардинии.