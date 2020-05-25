46-летняя Мария Порошина села на шпагат в гостях у Степаненко - от нее такого не ожидали

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Мария Порошина приняла участие в съемках телепередачи "Еще не вечер", которую ведет Елена Степаненко. Яркие кадры из передачи можно увидеть в Instagram.

Актриса вместе с Николаем Цискаридзе приняла участие в игре, которую предложила ведущая. В процессе она села на шпагат.

Фанаты пришли в восторг от формы Порошиной, которой, напомним, 46 лет. Также они обратили внимание на новую прическу звезды и яркий костюм - образ получился летний и легкий.-0-