51-летнюю Татьяну Буланову не узнали фанаты: изюминки образа - модные очки и красная помада

Татьяна Буланова. Фото из архива
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 51-летняя Татьяна Буланова порадовала подписчиков в Instagram новым селфи, которое привлекло их внимание.
Татьяна надела стильные очки, сделала эффектный макияж: подвела брови и накрасила губы ярко-красной помадой. Образ получился запоминающимся, а многие подписчики даже не поняли, что на снимке и есть Татьяна Буланова.
Фанаты разделились во мнениях. Одни сказали, что звезда выглядит превосходно - этот мейкап ей очень к лицу. Другие же упрекнули Буланову за подобные эксперименты.-0-