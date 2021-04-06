65-летняя Долина устроила провокационную фотосессию в микроскопических шортах

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лариса Долина приняла участие в провокационной фотосессии. Результатом она поделилась на своей страничке в Instagram.

Она позирует, сидя на стуле. Одета довольно смело: в коротких шортах. Очень эффектны и ее блестящие сапоги и пиджак.

Фанаты пришли в восторг от внешнего вида Ларисы Долиной: у нее шикарная фигура!-0-

Алексей Глызин выставил снимок с Ларисой Долиной, но забыл обработать в фоторедакторе По фото видно, что оно не обрабатывалось в фоторедакторе. Кто-то из подписчиков отметил, что Лариса будет недовольна поступком Глызина. Однако многие фолловеры написали, что для своих лет Долина выглядит замечательно - фоторедактор ей ни к чему.