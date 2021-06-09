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Калейдоскоп
09 июня 2021, 07:00

9 июня: этот день в истории

Фото из архива
Фото из архива

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память праведного Иоанна Русского, исповедника и преподобного Нила Столобенского, преподобного Ферапонта Белоезерского, Можайского.

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Международный день аккредитации. Объявлен Международным форумом по аккредитации (IAF) и Международным сотрудничеством по аккредитации лабораторий (ILAC) в 2008 году.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Федорин день. 9 июня был отмечен особой приметой: в этот день нельзя было подметать пол в доме - считалось, будто таким образом "выносится сор из избы", что приведет к ссорам в семье.

В народе считали, что в этот день лучше не болтать женщинам друг с другом, чтобы не накликать беды и чтобы вся деревня не узнала о том, что творится в избе. Ссор в этот день не начинали, потому что Федора за углом норовит узнать о худом.

На восходе солнца очень душно - в ближайшее время будет дождь.

Ночная роса долго не высыхает - к грозе.

ИМЕНИНЫ

православные: Федоры, Ивана, Куприяна, Федора, Нила;

католические: Анны-Марии, Пелагеи, Ричарда, Станислава, Фелициана.

РОДИЛИСЬ

1661 год - Федор III Алексеевич, российский царь. Из династии Романовых. Сын царя Алексея Михайловича и Марии Милославской. Инициатор создания в Москве Славяно-греко-латинской академии - первого высшего учебного заведения в России. При нем была проведена перепись населения (1678), осуществлены реформы налогообложения, приказная реформа, подписан Бахчисарайский мир 1681 года, завершивший Русско-турецкую войну 1676-1681 годов. Умер в 1682 году.

1781 год - Стефенсон Джордж, английский конструктор и изобретатель, положивший начало развитию парового железнодорожного транспорта. В 1823 году основал первый в мире паровозостроительный завод. Умер в 1848 году.

1881 год - Луцкевич Иван Иванович, белорусский политический деятель, археолог, этнограф, публицист. Один из идейных руководителей белорусского культурно-просветительского и общественно-политического движения начала ХХ в. В 1903-1919 годах участвовал в создании газет "Наша доля", "Наша нiва", издательства "Наша хата", Белорусского издательского общества, Белорусского народного комитета, первых белорусских школ, Виленской белорусской гимназии, Белорусского научного общества. Собиратель и исследователь белорусских древностей. Его личная коллекция стала основой Белорусского музея в Вильно. Разрабатывал вопросы государственного самоуправления Беларуси. Был сторонником равноправных отношений Беларуси с Россией, Польшей, Украиной, Литвой. Автор научно-публицистических работ по истории, искусству, книжной культуре Беларуси. Оказал существенное влияние на творческую судьбу Я.Купалы, Я.Коласа, М.Богдановича и др. Умер в 1919 году.

1901 год - Лукьяненко Павел Пантелеймонович, российский биолог, селекционер, академик АН СССР (1964) и ВАСХНИЛ (1948), дважды Герой Социалистического Труда (1957, 1971). Автор научных работ по селекции зерновых культур. Вывел высокоурожайные сорта озимой пшеницы, в том числе Безостную I, Аврору, Кавказ и др. Лауреат Ленинской премии (1959) и Государственной премии СССР (1946). Умер в 1973 году.

1913 год - Миансарова Тамара Вартамовна, белорусская пианистка, заслуженная артистка Беларуси (1966). С 1944 года концертмейстер Государственного театра оперы и балета Беларуси, в 1948-1985 годах концертмейстер-аккомпаниатор Государственного комитета по телевидению и радиовещанию. Выступала с ведущими инструменталистами и вокалистами Беларуси, на открытых концертах. Сделала много записей для телевидения и радио. Умерла в 1990 году.

1919 год - Болеславский Исаак Ефремович, советский шахматист, международный гроссмейстер (1948), заслуженный мастер спорта СССР (1948), заслуженный тренер СССР (1964). В 1949 году окончил Уральский университет. Чемпион мира (1952) и Европы (1957, 1965) в командных первенствах. Неоднократный чемпион Украины и Беларуси. Участник международных матчей сборной команды Беларуси с шахматистами Польши, Венгрии, Германии. С 1954 года старший тренер сборной команды СССР по шахматам, тренер олимпийской команды СССР (1958-1970), с 1967 года тренер Республиканской школы высшего спортивного мастерства (Минск). Разработал ряд систем в сицилианской и староиндийской защитах. Умер в 1977 году.

1931 год - Коптюг Валентин Афанасьевич, российский химик-органик, государственный и общественный деятель, академик Российской АН (1991), АН СССР (1979), иностранный член НАН Беларуси (1995), Монгольской АН (1982), Индийской АН (1985), Болгарской АН (1987), Чехословацкой АН (1990), Герой Социалистического Труда (1986). С 1987 года директор Института органической химии Сибирского отделения АН СССР (г.Новосибирск). Одновременно с 1966 года профессор, в 1978-1980 годах ректор Новосибирского университета АН СССР. С 1980 года вице-президент и председатель Президиума Сибирского отделения Российской АН. Автор более 380 научных работ по физико-органической химии. Открыл ряд реакций изомеризации, установил механизмы и количественные закономерности перемещения заместителей в ароматическом ядре. Изучал проблему воздействия химических веществ и радионуклидов на окружающую среду и человека. Лауреат Ленинской премии (1990). Умер в 1997 году.

1981 год - Портман Натали (настоящее имя Натали Гершлаг), американо-израильская киноактриса ("Леон", "Звездные войны: Скрытая угроза"). Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Черный лебедь" (2011).

СОБЫТИЯ

1960 год - основан Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства. Это уникальное научно-исследовательское учреждение, которое выявляет, собирает, хранит и популяризирует документы по истории белорусской культуры. В архиве-музее хранятся документы и материалы по истории литературы, изобразительного искусства, театра и музыки Беларуси с начала XIX века до наших дней. Здесь находятся личные фонды писателей А.Адамовича, М.Богдановича, Я.Брыля, В.Быкова, В.Короткевича, а также фонды союзов писателей, композиторов, журналистов, театральных деятелей и многие другие. Кроме документов, которые отображают современное состояние белорусской культуры, архив имеет раритеты, датированные XIX - началом XX века. Это рукопись второй части "Белорусского архива древних грамот" (1825), записная книжка семьи Кастровицких с автографами повстанцев Кастуся Калиновского и др. В музейный фонд входят коллекции фалеристики, тканей, музыкальных инструментов, часов, изделий из дерева, посуды, письменных принадлежностей. В архиве-музее регулярно организуются выставки, большая часть которых носит юбилейно-мемориальный характер.

2001 год - на замковом острове озера Мястро состоялся 1-й национальный рыцарский турнир "Меч Гедимина".

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