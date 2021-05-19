Адам Сэндлер развеселил сеть своей формой для игры в баскетбол

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый актер Адам Сэндлер сыграл с незнакомцами в баскетбол на улицах Нью-Йорка и повеселил юзеров. Кадры разместили в Twitter.

В объектив камеры попало противостояние в баскетбол на одной из уличных площадок города, где сыграла и знаменитость. Впрочем, предметом обсуждения среди людей стало не это, а форма Адама Сэндлера для игры в баскетбол. Актер вышел на площадку в белых шортах, кроссовках и розовой майке.

Friend sent me this video of Adam Sandler hoopin' on Long Island... He's out here playing pick up everyday ???? pic.twitter.com/9JzbqQyeaK — Anthony Puccio (@APOOCH) May 17, 2021

Пользователи в комментариях к посту придумали много забавных реплик: "Адам Сэндлер выглядит так, как будто он все еще школьник и забыл форму дома, но поиграть в баскетбол все равно хочет", "Он зарабатывает 450 миллионов долларов, а одет как обычный рабочий", "Почему он вырядился так в жару?", "Он как-будто вышел на игру во время обеденного перерыва в офисе", - писали юзеры.

Такая реакция понятна, ведь Адам Сэндлер за 2020 год, по данным Forbes, заработал более $41 миллиона. -0-