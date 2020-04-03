Актер попал в прямой эфир новостей, который несколько секунд назад смотрел по телевизору

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер Джозайя Смит повеселил поклонников, когда разместил в TikTok необычное видео.

Мужчина мирно смотрел выпуск новостей, пока не понял, что запись прямого эфира идет у него на заднем дворе. Выяснилось, что из-за карантина его жена была вынуждена провести репортаж из дома.

В самом начале ролика Смит со словами: "Погодите-ка, это же мой дом!" встает и идет на задний двор, где расставлена аппаратура и свет, а его жена Кристин ведет эфир. Мужчина ворвался в кадр телеканала CBS News, а его супруга предупредила, что это "прямой эфир".

Впрочем, это не остановило актера и он успел передать привет маме: "Мам, привет! Я тебя люблю!". Ролик повеселил пользователей сети, но больше всего их интересовала реакция супруги. Все обошлось, а канал с удовольствием показал ролик в эфире, ведь в сети он стал вирусным и собрал 2,1 миллиона просмотров.-0-