Актриса Елена Подкаминская кардинально сменила имидж и удивила Instagram

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская актриса и звезда телесериала "ИП Пирогова" Елена Подкаминская представила в Instagram новый пост и удивила многих поклонников.

Знаменитость решилась на эксперимент со своей внешностью и кардинально сменила имидж. Для этого Елена Подкаминская рекордно укоротила волосы, а также предпочла выбрать новую прическу. Также актриса сменила цвет и поспешила принять участие в фотосессии.

Кадры получились красивыми и впечатляющими, однако в комментариях под постом все могли только обсуждать кардинальную смену имиджа Елены Подкаминской. Впрочем, всем понравилось, ведь за короткое время запись собрала огромное число комментариев и лайков. -0-