Актриса Елена Подкаминская кардинально сменила имидж и удивила Instagram

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 15 декабря 2021
Минск +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:07 Белорусские студенты станут участниками международного конкурса "Палата арбитров" Общество
17:55 Открытие Игр-2024 пройдет на реке Сена: оргкомитет утвердил концепцию Спорт
17:39 Маркевич: акция "Наши дети" стала настоящим марафоном добрых дел Общество
17:36 С середины августа более 1400 украинцев получили белорусское гражданство Общество
17:29 Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Филиппин В мире
17:28 Подарки для столичного Центра коррекционно-развивающего обучения приготовил Беларусбанк Общество
17:25 Хоккеисты молодежной сборной Беларуси выиграли у Латвии в матче ЧМ дивизиона IA Спорт
17:25 Три работника минского предприятия присвоили более 900 л дизельного топлива Происшествия
17:22 БРСМ подвел итоги патриотического проекта "Ведаю Беларусь" Общество
17:17 В Минске новогодние ели засияли праздничными огнями Регионы
17:02 Пиневич: в Могилевской областной больнице доступны все технологии белорусской медицины Регионы
17:01 Проректор БГАТУ: студентам важно владеть ситуацией по вопросам предстоящего референдума Общество
17:00 Захарова: Литва действует не в интересах своего народа, а по заказу других стран В мире
16:55 Пьяный водитель на каршеринге протаранил автомобиль дорожной службы Происшествия
16:52 "Белоруснефть": в стране создана крупнейшая в ЕАЭС сеть быстрых зарядных станций для электромобилей Экономика
16:51 Гайдукевич: мы сами будем строить свою страну без подсказок и давления извне Общество
16:51 МИД России приветствует развитие диалога между ЕАЭС и Азербайджаном в любом формате Экономика
16:28 Никитина: активизация бизнес-контактов создает новые потоки капитала в страну Экономика
16:23 Бобруйская "Славянка" сошьет для медиков 40 тыс. костюмов биозащиты Регионы
16:17 Си Цзиньпин: Китай готов сотрудничать с РФ и странами ОДКБ для поддержания стабильности в регионе В мире
16:14 Вблизи Самохваловичей вечером ограничат движение Регионы
16:13 Реальные денежные доходы белорусов в январе-октябре выросли на 2,2% Общество
16:11 В Гродно пенсионерка перевела мошенникам более Br50 тыс. за мнимый выигрыш Происшествия
16:07 Baltnews: Литва с треском проиграла санкционную войну с Беларусью Экономика
16:05 Рунец: попыткам переписать историю нужно давать самый решительный отпор Общество
16:03 Профсоюзы будут контролировать стоимость продуктов, на которые отменено жесткое регулирование цен Общество
15:56 Круглый стол о добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии пройдет 17 декабря в БЕЛТА Общество
15:53 Криминальный авторитет вымогал деньги за "покровительство" Происшествия
15:48 ЕК предложила запретить странам ЕС продление долгосрочных газовых контрактов после 2049 года В мире
15:44 На БУТБ растет спрос на новогодние товары Экономика
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
15 декабря 2021, 17:49

Актриса Елена Подкаминская кардинально сменила имидж и удивила Instagram

Елена Подкаминская. Фото из Instagram
Елена Подкаминская. Фото из Instagram

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская актриса и звезда телесериала "ИП Пирогова" Елена Подкаминская представила в Instagram новый пост и удивила многих поклонников.

Знаменитость решилась на эксперимент со своей внешностью и кардинально сменила имидж. Для этого Елена Подкаминская рекордно укоротила волосы, а также предпочла выбрать новую прическу. Также актриса сменила цвет и поспешила принять участие в фотосессии.

Кадры получились красивыми и впечатляющими, однако в комментариях под постом все могли только обсуждать кардинальную смену имиджа Елены Подкаминской. Впрочем, всем понравилось, ведь за короткое время запись собрала огромное число комментариев и лайков. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
знаменитость социальные сети
Новости рубрики Калейдоскоп
ФОТОФАКТ: Снежные пейзажи Баянбулака в Китае
Фото Woplan Девушка придумала странный лайфхак для спортзала, который рассорил cеть
Виктория Боня. Фото из Instagram Виктория Боня покрасовалась перед камерой в невероятном платье (Видео)
Фото The Sun Мальчик хотел помочь маме, а в итоге стал миллионером
Фото из Instagram Нежная Ирина Шейк впечатлила Instagram, когда представила новое фото
Скриншот из видео Конфуз женщины попал на видео и удивил многих пользователей YouTube (Видео)
Главное
Ситуация с COVID-19, оснащенность клиник, зарплаты медиков. Лукашенко в Витебске сделал особый акцент на соцсфере
"Надо будет кое-где по-новому выстроить страну". Лукашенко о работе после принятия обновленной Конституции
Директор НИО: система образования Беларуси динамично развивается с учетом международных тенденций
Солнечная электростанция – новый "зеленый" проект Белинвестбанка
Топ-новости
Лукашенко о работе в условиях санкций: надо шевелиться, мы должны выстоять
Лукашенко: моя задача - уберечь государство и народ от войны
Петришенко: завершается разработка программы патриотического воспитания
Подарки для столичного Центра коррекционно-развивающего обучения приготовил Беларусбанк
Субботин о своем назначении губернатором: с волнением беру в руки этот штурвал, понимая, что путь будет непростым
С середины августа более 1400 украинцев получили белорусское гражданство
Гайдукевич: мы сами будем строить свою страну без подсказок и давления извне
Маркевич: акция "Наши дети" стала настоящим марафоном добрых дел
БРСМ подвел итоги патриотического проекта "Ведаю Беларусь"
В Беларуси в преддверии зимних праздников продлено время работы около 270 торговых объектов
В пункте размещения беженцев в ТЛЦ находятся около 800 человек
Круглый стол о добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии пройдет 17 декабря в БЕЛТА
Ректор РИПО: привлекательность профессионального образования нужно повышать
Утвержден список стипендиатов Президентского спортивного клуба на 2022 год
Минздрав призвал граждан быть осторожными во время гололеда
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.