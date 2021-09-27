Актриса Холли Берри порадовала фанатов, появившись на публике в откровенном образе

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая голливудская актриса Холли Берри появилась на церемонии открытия музея киноакадемии и привлекла внимание всех.

Звезда примерила короткое черное платье с внушительным декольте и длинными рукавами. Откровенный образ очаровал гостей и пользователей Instagram, которые не смогли сдержать своего восхищения.

Люди отметили, что были рады увидеть актрису Холли Берри в таком интересном наряде. Неудивительно, что пост в социальной сети с фотографией знаменитости быстро собрал огромное число комментариев и лайков. -0-