Акула забрала у рыбаков “свою долю” на $2,5 тысячи

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огромный подводный хищник съел половину тунца, которого поймали рыбаки из США. Об этом пишет Daily Mirror.

Акула решила полакомиться добычей нескольких друзей, которые словили тунца и собирались продать его. Людям удалось поймать рыбу в сорока километрах от Бостона. Мужчины более полутора часа сражались за свою добычу, но тут в их планы вмешался местный обитатель.

Акула также положила глаз на тунца и без капли стеснения откусила у рыбаков “свою долю”. Все бы ничего, но вот только огромный подводный хищник полакомился рыбой на $2,5 тысячи. Одним своим укусом акула съела 45 килограмм тунца. Общий вес туши, по оценке экспертов, составил около 250 килограмм. Разумеется, мужчины поделились историей с необычной рыбалки в сети и быстро привлекли к себе внимание. -0-

Фото DailyMirror