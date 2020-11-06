Акварельная вода и неизвестная Норвегия: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча знаменитостей с детством, удивительные акварели бразильского преподавателя, особенности жизни в Норвегии, переделки мебели ИКЕА и рецепт куриного крем-супа. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Неизвестная Норвегия

Подборка необычных фактов о реалиях северной страны. Например, знали ли вы, что в Норвегии книги не облагаются налогом на добавленную стоимость, а в рекламе автомобилей запрещено использовать слово "экологичный"?

Вода Маркоса Беккари

Маркос читает лекции по дизайну в Федеральном университете бразильской Параны, а в свободное время рисует акварелью. Вода в его работах – центральная тема. Именно ее изображение художник считал своей слабой стороной и стремился исправить этот недостаток с помощью постоянной практики. Теперь можно сказать, что такие рисунки – его преимущество.

Знаменитостей "сфотографировали" с ними же в детстве

Леди Гага, Мик Джаггер, Дродж Клуни, Марго Робби – все они когда-то были детьми. Графический дизайнер Ард Гелинк в своих коллажах предлагает сравнить, какими были звезды когда-то и какие они сейчас.

Усовершенствуем IKEA

Как придать пластиковому столу за $180 вид мраморного за $550? Ответ знают "мебельные хакеры" – те, кто нашел способ усовершенствовать мебель из магазинов шведского бренда. В подборке есть и другие примеры креативных решений.

Куриный крем-суп

Рецепт позволяет экспериментировать: вы можете выбрать любые специи, чтобы добавить супу пикантности. Однако будьте осторожны с их количеством. Блюдо должно получиться нежным благодаря сливкам и питательным благодаря овощам и мясу в составе.

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