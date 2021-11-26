Альбина Джанабаева поразила Instagram своей красотой и бесконечными ногами

Альбина Джанабаева. Фото из Instagram
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Альбина Джанабаева недавно разместила в Instagram новый пост, который восхитил многочисленных поклонников звезды.
Артистка предстала перед камерой в привлекательном светлом пальто, а сама разместилась в кресле на фоне изящного интерьера. Новый кадр Альбины Джанабаевой понравился юзерам, которые отметили красоту певицы, однако больше всего внимания привлекли бесконечные ноги артистки.
Фотограф выбрал прекрасный ракурс, чтобы сделать правильные акценты. Этого хватило, чтобы фолловеры Альбины Джанабаевой оказались в восторге от снимка. Юзеры за короткое время оставили под записью массу восторженных комментариев и комплиментов в адрес знаменитости. -0-