Александр Рыбак показал, как проводит время на карантине - видео

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певец Александр Рыбак выпустил обращение к своим поклонникам прямиком из Осло.

В кадре артист запечатлен в домашнем стиле и сразу после приветствия просветил фанатов, что развивает свои таланты, демонстрируя скрипку и контроллер от приставки.

Кроме этого, Александр Рыбак поделился своим мнением об отмене конкурса "Евровидение" и поделился с поклонниками, что помогал готовить для выступления красочный номер. В заключении он пожелал всем здоровья и поделился планами на будущее: "Будем руки мыть!".-0-