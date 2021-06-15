Алену Водонаеву срочно госпитализировали в Москве

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярную телеведущую Алену Водонаеву доставили в одну из больниц Москвы. Об этом она рассказала у себя в Instagram.

Звезда телеэкрана сообщила, что ей стало плохо во время поездки в Санкт-Петербург в минувшие выходные. У Алены Водонаевой было сразу несколько симптомов. "Нарушение речи, тяжелое дыхание, жар, руки и ноги не слушаются", - написала девушка в соцсети.

Позже Водонаева вернулась в Москву, где ее состояние снова ухудшилось. Звезду срочно госпитализировали и поставили диагноз "транзиторная ишемическая атака". Сейчас знаменитость проходит лечение в стационаре, а фолловеры выражают свои слова поддержки Водонаевой в комментариях. -0-