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Калейдоскоп
15 июня 2021, 14:00

Алену Водонаеву срочно госпитализировали в Москве

Алена Водонаева. Фото из Instagram
Алена Водонаева. Фото из Instagram

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярную телеведущую Алену Водонаеву доставили в одну из больниц Москвы. Об этом она рассказала у себя в Instagram.

Звезда телеэкрана сообщила, что ей стало плохо во время поездки в Санкт-Петербург в минувшие выходные. У Алены Водонаевой было сразу несколько симптомов. "Нарушение речи, тяжелое дыхание, жар, руки и ноги не слушаются", - написала девушка в соцсети.

Позже Водонаева вернулась в Москву, где ее состояние снова ухудшилось. Звезду срочно госпитализировали и поставили диагноз "транзиторная ишемическая атака". Сейчас знаменитость проходит лечение в стационаре, а фолловеры выражают свои слова поддержки Водонаевой в комментариях. -0-

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