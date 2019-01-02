Алла Пугачева показала новогоднее фото двойняшек Лизы и Гарри

2 января, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. 69-летняя Алла Пугачева после ухода со сцены погрузилась в семейные заботы. Певица активно воспитывает двойняшек Гарри и Лизу.
Недавно Пугачева порадовала поклонников новым снимком детей. Певица поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографией, на которой Гарри и Лиза позируют в зимних нарядах. В подписи к фото артистка оставила пожелания мира и добра своим фанатам. Подписчики отметили, что фото напоминает старинную рождественскую открытку.-0-
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