Алла Пугачева показала новогоднее фото двойняшек Лизы и Гарри

2 января, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. 69-летняя Алла Пугачева после ухода со сцены погрузилась в семейные заботы. Певица активно воспитывает двойняшек Гарри и Лизу.

Недавно Пугачева порадовала поклонников новым снимком детей. Певица поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографией, на которой Гарри и Лиза позируют в зимних нарядах. В подписи к фото артистка оставила пожелания мира и добра своим фанатам. Подписчики отметили, что фото напоминает старинную рождественскую открытку.-0-