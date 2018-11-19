Максим Галкин удивил семейным видео

19 ноября, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Известный телеведущий активно делится с подписчиками своего Instagram-аккаунта семейными хрониками. На этот раз в социальной сети Максима Галкина появилось видео, состоящее из подборки кадров.
На них супруги танцуют и проводят время вместе, затем на видео появляются двойняшки звездной пары: Елизавета в парке и годовалый Гарри во время кормления.
Поклонники артиста оценили видео по достоинству. Некоторые отметили, что Алла Пугачева рядом с Максимом Галкиным выглядит изящно и счастливо. 42-летний шоумен и 69-летняя певица поженились в 2011 году. Спустя два года суррогатная мать подарила паре двойняшек Гарри и Елизавету.-0-
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