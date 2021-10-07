Аллигатор стащил из-под носа улов семилетнего рыбака (Видео)

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный случай попал на видео во время рыбалки мальчика с его отцом в США. Кадры опубликовали в Facebook.

Семилетний мальчик по имени Доусон вместе со своим папой Шоном Макмахоном отправился на местное озеро в штате Флорида. Юный рыбак забросил удочку и стал вытягивать из воды рыбу, пока его снимали на видео. Мужчина всячески поддерживал сына и тот уже "доставил" улов на берег, однако в планы вмешался аллигатор.

Семилетний рыбак увидел водного обитателя и отскочил в сторону, пока животное схватило рыбу вместе с удочкой. Хищник стащил улов мальчика прямо у него из-под носа, а этот момент удивил и восхитил отца с сыном, которые поделились кадрами в сети. -0-