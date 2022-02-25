Альпинист пережил лавину на отвесной скале и записал все на видео

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина по имени Лиленд Ниски из США недавно разместил в Instagram невероятный ролик, который одновременно впечатлил и напугал юзеров сети.

Альпинист в одиночку решил взобраться на пик Риббон в штате Колорадо. На высоте в 120 м его ждал неприятный сюрприз. Мужчина знал, что эта гора славится своими лавинами, однако прогноз не предвещал беды. Ниски отправился на восхождение, но в какой-то момент на него обрушилась лавина.

По словам американца, это стало самым страшным опытом в его жизни. Мужчина с помощью ледорубов поднимался вверх, но когда начал переставлять руки, то на него обрушилась лавина. Он мог упасть с огромной высоты, однако сумел выжить, ведь ему удалось сохранить самообладание и не поддаваться страху. "Я знал, что если буду бояться, то, возможно, погибну, поэтому сконцентрировался на том, чтобы контролировать дыхание и покрепче прижаться к стене, чтобы снег не скапливался на моем теле", - рассказал альпинист.

Падение снега продлилось около двух минут, которые стали самыми долгими в жизни альпиниста. К счастью, все обошлось и мужчина смог удержаться. Кадры восхитили сеть, ведь за короткое время их посмотрели огромное число раз.-0-

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