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Калейдоскоп
11 февраля 2021, 12:33

Американец на важном онлайн-заседании забыл выключить фильтр и завис вниз головой (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удаленная работа может приносить массу удовольствий, однако и с ней бывают неловкие случаи. Один из таких моментов произошел с мужчиной из Миннесоты. Кадры опубликовали на YouTube.

Мужчина должен был выступить на заседании палаты представителей по финансовым вопросам, однако все пошло не так. Житель США присоединился к конференции, однако забыл выключить фильтр в Zoom, из-за чего повис на экране вниз головой.

Коллеги подшутили над мужчиной, а один из людей выкрикнул из зала: "Ну, ты хотя бы не кот!". Это была отсылка к недавнему видео, где адвокат выступал в сети под фильтром котенка. Кадры, к слову, стали вирусными. -0-

Мужчина не смог выключить фильтр и провел онлайн-встречу в образе котенка - видеоМужчина не смог выключить фильтр и провел онлайн-встречу в образе котенка - видео
Рон Понтон стал героем вирусного видео, когда его онлайн-встреча пошла не по плану.

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