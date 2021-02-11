Американец на важном онлайн-заседании забыл выключить фильтр и завис вниз головой (Видео)

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удаленная работа может приносить массу удовольствий, однако и с ней бывают неловкие случаи. Один из таких моментов произошел с мужчиной из Миннесоты. Кадры опубликовали на YouTube.

Мужчина должен был выступить на заседании палаты представителей по финансовым вопросам, однако все пошло не так. Житель США присоединился к конференции, однако забыл выключить фильтр в Zoom, из-за чего повис на экране вниз головой.

Коллеги подшутили над мужчиной, а один из людей выкрикнул из зала: "Ну, ты хотя бы не кот!". Это была отсылка к недавнему видео, где адвокат выступал в сети под фильтром котенка. Кадры, к слову, стали вирусными. -0-