Американец обнаружил в реке загадочное существо с огромными глазами

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из штата Вашингтон в США нашел в реке очень редкое существо с огромными глазами, об этом сообщает издание Komo News.

Мужчина увидел в реке необычное создание с пугающе огромными глазами. Сотрудники местной природоохранной организации определили, что американец нашел лососевого короля.

Работники местной природоохранной организации удивились находке. Эти существа обитают на глубине около 900 метров и очень редко попадаются на глаза людям. Их пару раз видели в водах США и Канады.

Загадочное существо достигало в длину 1,3 метра, а его глаза были размером с кофейную чашку.

Фото Komo News

По словам работников природоохранной организации, эти существа могут достигать размера в 1,8 метра.

Необычное название дали рыбе индейцы мака. Они верили, что лососевый король ведет всех рыб этого вида на нерест. Кроме этого, его запрещали есть и ловить, чтобы сохранить остальных представителей лососевых. -0-