Американец сбежал от суеты на вершину горы, где случилась необычная встреча (Видео)

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США однажды отправился в путешествие, где и сделал интересные кадры. Видео опубликовали на YouTube.

Американец рассказал, что хотел сбежать от суеты из города. Для этого он решил подняться на вершину горы, чтобы полюбоваться прекрасным рассветом. Мужчина привел план в действие и стал наслаждаться видом, но в этот момент сверху к нему спустилась парочка горных козлов. Мама и малыш принялись с любопытством смотреть на мужчину, а после "проверки" поспешили по своим делам.

Необычную встречу житель США записал на видео, а ролик быстро привлек внимание пользователей. Неудивительно, что кадры посмотрели огромное число раз. -0-