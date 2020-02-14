Американка сделала себе дисковый смартфон, чтобы не отвлекаться на экран - фото

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Брукхейвенской национальной лаборатории в Нью-Йорке Джастин Хаупт создала уникальный телефон и представила его в сети, сообщает издание Wired.

Американка работает инженером по астрономическим прибором и ей надоело вечно отвлекаться на уведомления и сообщения в социальных сетях. Она нашла довольно оригинальный выход.

Женщина распечатала на 3D-принтере корпус будущего телефона, а вместо экрана установила дисковый механизм из устройств связи 30-летней давности.

Девушка призналась, что ей надоело пользоваться смартфоном, который вечно отвлекает, и она решила сделать телефон, подходящий только для звонков.

Фото Justine-haupt

По мнению автора проекта, у дискового смартфона масса преимуществ: можно запоминать номера для быстрого набора, он легко помещается в кармане, звонить людям можно быстрее, чем со старым телефоном, а батарея работает почти 24 часа.

Девушка посчитала, что такой телефон может пригодиться многим, поэтому для тех, кто хочет собрать собственный дисковый смартфон, она разместила схемы в сети. -0-