Американский комик и актер Кевин Харт попал в больницу после ДТП

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный актер и комик из США Кевин Харт попал в аварию на шоссе в американской Калифорнии, сообщает сайт TMZ .

Автомобиль звезды фильмов "Форсаж", "Джуманджи: Зов джунглей", "Очень страшное кино 3" и "Думай как мужчина" вылетел с дороги, столкнулся с деревянным ограждением и упал в кювет на трассе Малхоланд неподалеку от Малибу.

Актера госпитализировали в больницу с серьезной травмой спины. По информации полиции, за рулем машины находился друг Кевина Харта, а на заднем сиденье ехала пассажирка. Кевин Харт и водитель получили травмы, а женщина не пострадала. К счастью, все остались живы: после столкновения автомобиль превратился в груду металлолома.

Проводится расследование случившегося. Правоохранители установили, что водитель был трезв и не находился в состоянии наркотического опьянения. По всей видимости, причиной аварии стало превышение скорости на крутом участке трассы. -0-

Фото TMZ