Анастасия Ивлеева показал архивные кадры, которые лучше спрятать обратно в полку

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала в Instagram новый пост, который вызвал бурную реакцию юзеров.

Звезда пошла на поводу и многочисленных фолловеров, которые захотели увидеть архивные кадры. Ивлеева решила не лукавить и поделилась в Instagram снимками 11-летней давности. В посте она представила фотографии начиная с 2009 года. Многие фолловеры посчитали, что такие кадры лучше спрятать обратно в полку.

Впрочем, многие восхитились увиденным и отметили в комментариях, что за это время Анастасия Ивлеева кардинально преобразилась в лучшую сторону. Разумеется, пост быстро собрал почти 2 млн лайков и массу разнообразных комментариев. -0-