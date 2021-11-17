Ани Лорак пленила Instagram своими потрясающими глазами

Ани Лорак. Фото из Instagram
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Ани Лорак представила в Instagram новый пост, который впечатлил многочисленных подписчиков звезды.
Артистка представила на странице в Instagram результат недавней фотосессии. Для съемки Ани Лорак выбрала светлое меховое пальто и облегающий наряд. Впрочем, на другом кадре знаменитости удалось во всей красе представить красоту своих глаз, что пленило многих юзеров сети.
Певица Ани Лорак показала кадр, сделанный крупным планом, где отчетливо можно рассмотреть ее потрясающие глаза и лицо. Снимок восхитил многих, ведь за короткое время под постом появилась масса хвалебных комментариев и огромное число лайков. -0-