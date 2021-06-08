Анна Седокова сделала селфи с мужем, но получилось слишком горячо

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Анна Седокова разместила в Instagram новый кадр со своим супругом и впечатлила юзеров.

Знаменитость сделала селфи вместе с избранником у бассейна, выбрав для съемки красное бикини. Пикантный кадр Анны Седоковой впечатлил юзеров, ведь он получился чересчур горячим. В комментариях пользователи отметили красоту пары. Кроме этого, стройные тела певицы и ее мужа стали предметом обсуждения и критики.

Пост с селфи Анны Седоковой, в большей степени, пришелся по вкусу юзерам сети, которые оставили под записью множество разнообразных комментариев и сотни тысяч лайков. -0-