Анна Седокова сделала сенсационное признание, изменившее ее до неузнаваемости (Фото)

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певицы Анна Седокова опубликовала в Instagram новый пост, который взбудоражил соцсети.

Знаменитость сделала сенсационное признание и представила в доказательство фотографию, на которой она изменилась до неузнаваемости. Оказалось, что все это время Анна Седокова выпрямляла свои волосы, которые у нее с детства кудрявые. На новом фото певица только вышла из душа и решила показать свою природную прическу.

Это открытие восхитило юзеров, которые оказались в восторге от сенсационного признания Анны Седоковой. Они отметили в комментариях, что такой стиль ей идет гораздо лучше, а многие принялись заваливать артистку комплиментами. Неудивительно, что пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-