Археолог спустя 60 лет вернул украденный им фрагмент Стоунхенджа

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археолог, который в 1958 году забрал фрагмент камня Стоунхенджа в качестве сувенира, решил его вернуть накануне своего 90-летия, сообщает
Почти 60 лет недостающий фрагмент хранился в США - туда Роберт Филлипс забрал кусок сарсенового камня, найденный им во время археологических раскопок на кромлехе в 1958 году. Филлипс решил забрать себе на память небольшое "каменное ядро". Так оно и хранилось на полке в рабочем кабинете мужчины, пока в канун своего 90-летия Роберт Филлипс не решил вернуть находку в Британию.
Доставить археологическую ценность на родину он попросил своих сыновей - самому здоровье уже не позволяет.
Тем временем немало ученых изъявили желание изучать возвращенную пропажу, чтобы, возможно, приблизиться к разгадке главной тайны сооружения - происхождения его камней.-0-
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