Археологи обнаружили древнейший римский лагерь на севере Португалии

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная группа археологов при дистанционном сканировании местности на севере Португалии обнаружила следы древнеримского военного лагеря, который, скорее всего, является древнейшим в данном регионе. Такую информацию сообщает портал МИР 24.

Лагерь Ломба-ду-Мору занимал площадь более 20 га и, по мнению экспертов, был построен для 10 000 римских солдат, отправленных на завоевание Северо-Западной Иберии. По предварительной оценке фундамента ограждающей стены, сооружение было построено примерно во II веке до нашей эры.

Лагерь был спроектирован как временное укрепление и построен он был очень быстро, возможно, всего за один день. По словам доктора Жоао Фонте из Университета Эксетера, подобные лагеря всегда трудно обнаружить. Римляне, как правило, уничтожали такие укрепления при своем уходе.

Ученые предполагают, что лагерь был построен для армии римского консула Деция Юния Брута. Согласно письменным источникам, он на эту землю вторгся с двумя легионами в 137 году до нашей эры, пересек реки Дору и Лима и достиг Миньо. Эту гипотезу подтверждают и датировка стен, и огромные размеры сооружения.

До сих пор самым древним римским лагерем в Галисии и северной Португалии считался лагерь в Пенеду-душ-Лобос. По предварительным расчетам, обнаруженный лагерь в Ломба-ду-Мору был построен на сто лет раньше.-0-