Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 27 июня 2021
Минск Переменная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:55 Археологи обнаружили древнейший римский лагерь на севере Португалии Калейдоскоп
00:23 В ДТП на Партизанском проспекте пострадал мотоциклист Происшествия
26.06.21
26.06.21 23:46 Три автомобиля после столкновения оказались на тротуаре Происшествия
26.06.21 23:16 Солигорский "Шахтер" потерял первые очки в матчах чемпионата Беларуси Спорт
26.06.21 23:10 ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокi" в Мозыре завершен Регионы
26.06.21 22:59 Исландия первой в Европе сняла все ограничения из-за COVID-19 В мире
26.06.21 22:35 В Эстонии трое мужчин прострелили себе руки, чтобы не проиграть спор В мире
26.06.21 21:45 В ворота посольства России в Минске въехал автомобиль "Форд" Происшествия
26.06.21 21:31 МЧС рассказало о последствиях непогоды в Минске Происшествия
26.06.21 21:03 Футболисты Дании стали первыми четвертьфиналистами Евро-2020 Заголовки новостей
26.06.21 20:46 ФОТОФАКТ: На Минск и Минский район обрушился сильный ливень - последствия непогоды Регионы
26.06.21 20:39 Белорусские баскетболистки не вышли в финал чемпионата Европы Спорт
26.06.21 20:35 Две иномарки столкнулись на МКАД, виновник ДТП скрылся с места происшествия Происшествия
26.06.21 20:03 За сутки в Великобритании зафиксировали более 18 тысяч случаев коронавируса В мире
26.06.21 19:35 ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте Регионы
26.06.21 19:05 В США упал воздушный шар, пять человек погибли В мире
26.06.21 18:35 ФОТОФАКТ: В Гродно большим праздником в центре города отметили День молодежи Регионы
26.06.21 17:53 Алена Дубицкая выиграла чемпионат Беларуси по легкой атлетике в толкании ядра Спорт
26.06.21 17:46 МЧС напомнило о правилах поведения на воде Общество
26.06.21 17:39 Велосипедист погиб под колесами грузовика в Ошмянском районе Происшествия
26.06.21 17:30 В БГУ состоялся выпуск офицеров военного факультета Общество
26.06.21 17:21 Музей МЧС в честь своего 20-летия провел день открытых дверей Регионы
26.06.21 17:17 На МКАД столкнулись автомобиль и мотоцикл Происшествия
26.06.21 17:13 Вакцинацию от коронавируса можно проводить при любом уровне антител - ВОЗ В мире
26.06.21 16:58 ФОТОФАКТ: Соревнования по рыбной ловле для людей с ограниченными возможностями прошли в Витебском районе Регионы
26.06.21 16:54 Промпредприятия Беларуси и Казахстана намерены подписать крупные контракты Экономика
26.06.21 16:38 Лукашенко отметил значительный вклад Зюганова в укрепление многоплановых белорусско-российских связей Президент
26.06.21 16:28 Торжественный выпуск 85 офицеров Института пограничной службы состоялся в Минске Общество
26.06.21 16:08 Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны Общество
26.06.21 15:45 Белорусы победили словаков на старте квалификации Кубка Европы по баскетболу 3х3 Спорт
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
27 июня 2021, 00:55

Археологи обнаружили древнейший римский лагерь на севере Португалии

Фото FOTODOM
Фото FOTODOM

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная группа археологов при дистанционном сканировании местности на севере Португалии обнаружила следы древнеримского военного лагеря, который, скорее всего, является древнейшим в данном регионе. Такую информацию сообщает портал МИР 24.

Лагерь Ломба-ду-Мору занимал площадь более 20 га и, по мнению экспертов, был построен для 10 000 римских солдат, отправленных на завоевание Северо-Западной Иберии. По предварительной оценке фундамента ограждающей стены, сооружение было построено примерно во II веке до нашей эры.

Лагерь был спроектирован как временное укрепление и построен он был очень быстро, возможно, всего за один день. По словам доктора Жоао Фонте из Университета Эксетера, подобные лагеря всегда трудно обнаружить. Римляне, как правило, уничтожали такие укрепления при своем уходе.

Ученые предполагают, что лагерь был построен для армии римского консула Деция Юния Брута. Согласно письменным источникам, он на эту землю вторгся с двумя легионами в 137 году до нашей эры, пересек реки Дору и Лима и достиг Миньо. Эту гипотезу подтверждают и датировка стен, и огромные размеры сооружения.

До сих пор самым древним римским лагерем в Галисии и северной Португалии считался лагерь в Пенеду-душ-Лобос. По предварительным расчетам, обнаруженный лагерь в Ломба-ду-Мору был построен на сто лет раньше.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
археология наука Португалия ученые
Новости рубрики Калейдоскоп
Николь Шерзингер. Фото из Instagram Популярная певица сделала в пустыне еще жарче, примерив белое бикини (Фото)
Скриншот из видео Игра в догонялки между львом и леопардом попала на видео в ЮАР
Опять мозоли? 5 простых способов, которые помогут справиться с проблемой
Фото из архива Примета дня: в лес 26 июня ходить не стоит. И вот почему
Фото Mtdata Письмо обиженной дочери к маме умилило сеть - она была откровенна!
Фото Pxhere Попугай-копилка: птица съела 21 бриллиант из украшения хозяйки
Главное
Лукашенко: мы должны сделать все, чтобы сохранить в Беларуси межконфессиональный мир
Роман Головченко посетил крупные предприятия Казахстана
Петришенко: студотрядовское движение - хорошая жизненная школа для студентов и учащихся
Орда: на фестивале "Вытокi" отчетливо чувствуется атмосфера единения
Топ-новости
О ситуации в своих странах, сотрудничестве с Россией и Китаем - Лукашенко и Токаев провели телефонный разговор
За сутки в Беларуси зарегистрированы 778 пациентов с COVID-19, выписаны 845
Сенаторы одобрили законопроект об изменении Конституции Беларуси
Сивак: запуск нового инвестиционного цикла носит стратегический характер
Экспорт услуг здравоохранения из Беларуси в КНР в 2020 году составил более $743 тыс.
Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны
Минздрав рассчитывает получить вакцину "Спутник Лайт" в июле
МИД РФ: намерены тесно координировать с Беларусью меры, необходимые для устойчивого развития в условиях санкций
Более 5 т наркотиков изъяли в ходе спецоперации стран ОДКБ
РЕПОРТАЖ: "За неделю спасли несколько человек" - сотрудники ОСВОД о работе на водоеме в Дроздах
Пункты вакцинации от COVID-19 открылись еще по 9 адресам в Минске
Эксперты Московского центра ВАО АЭС наблюдали за работой персонала БелАЭС
Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 113 районах Беларуси
Страны ОДКБ провели тренировку по отработке действий при инциденте на госгранице
Демидов: попытки Запада навязать Беларуси свои правила игры еще больше объединяют народ
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.