Археологи обнаружили в Китае древнейшую в мире монетную мастерскую

10 августа, Чжэнчжоу /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Древнейшая в мире монетная мастерская, построенная около 2,5 тыс. лет назад, обнаружена в провинции Хэнань в Центральном Китае.

Необычное открытие сделала группа археологов из Чжэнчжоуского университета на территории села Гуаньчжуан в провинции Хэнань. С помощью радиоуглеродного анализа китайские археологи подтвердили, что примерно в 640-550 гг. до н.э. в этом месте уже занимались отливкой стандартизированных бронзовых монет. Таким образом, эта монетная мастерская является древнейшей из всех известных в мире мастерских по чеканке монет.

Ученые сообщили, что город Гуаньчжуан построен примерно в 800 году до н.э. и был заброшен примерно через 350 лет. В ходе археологических раскопок, которые ведутся здесь с 2010 года, были найдены ремесленные мастерские, где занимались изготовлением изделий из бронзы, керамики и кости. Профессор Чжэнчжоуского университета Хань Гохэ сообщил, что в этом месте были найдены готовые монеты в форме лопаток, а также использованные и неиспользованные формы для отливки монет. В частности, две монеты обнаружены в одной из ям для литейных отходов.-0-