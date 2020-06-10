Археологи раскопали театр "Красный лев", которому более полтысячи лет

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские археологи нашли старейший в Лондоне театр "Красный лев", построенный в 1567 году. Об этом сообщает газета The Independent.

По сообщению издания, развалины театра обнаружили в ходе раскопок в прошлом году на востоке Лондона, но только недавно ученые с уверенностью смогли сказать, что это был именно "Красный лев".

Археологи обнаружили сцену, схожую по размерам с той, которая была упомянута в документах театра "Красный лев", характерный для театра многоуровневый зал и останки стеклянных зеленых кубышек, которые часто использовали в театрах того времени. Посетители бросали туда монеты для прохода на спектакль. Позже кубышки разбивали и доставали монеты.

"Красный лев" был первым в Лондоне сооружением, предназначенным для показа спектаклей.-0-