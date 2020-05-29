Архивное фото семейства Кардашьян озадачило пользователей сети

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модель и участница реалити-шоу Ким Кардашьян поделилиась в Instagram архивным черно-белым снимком и озадачила пользователей сети.

В кадре запечатлено все семейство Кардашьян в молодом возрасте. Публикация быстро набрала 2,5 миллионов лайков и тысячи разнообразных комментариев.

Однако, снимок озадачил юзеров Instagram. Фанаты заострили внимание на том, что в молодости Кардашьян выглядели естественнее. "Раньше вы были куда более естественными!", "Кортни единственная, кто сейчас выглядит так же, как тогда", "Это фото было сделано до всех пластических операций", "Вас не узнать на этой фотографии", - написали они. -0-