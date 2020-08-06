Арнольд Шварценеггер занимается под присмотром очень милого тренера - видео

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный актер Арнольд Шварценеггер опубликовал в Instagram ролик, который впечатлил и умилил юзеров сети.

Звезда кино разместил кадры со своих силовых тренировок, что очень восхитило поклонников. В свои 73 года Шварценеггер без труда "таскает железо" и поднимает внушительные грузы.

Возможно, дело в многолетней практике или, как заметили пользователи, в контроле со стороны очень милого тренера. Арнольд Шварценеггер отправляется в зал, а его ослик по кличке Лулу с прыжками следует за ним. Питомец тщательно следит за ходом тренировок своего хозяина и всячески его поддерживает. Разумеется, такой "тренер" Шварценеггера умили юзеров Instagram, которые посмотрели забавные кадры почти 5,5 миллиона раз. -0-