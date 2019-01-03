Артем и Анна возглавляют топы детских имен в Витебске по итогам года

3 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Артем и Анна (лидеры прошлых лет) продолжают возглавлять топы детских имен в Витебске по итогам 2018 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела ЗАГС Витебского горисполкома Галина Гусева.

В десятку женских имен вошли популярные в 2017 году Анна, Ксения, Алиса, Дарья, София, Варвара, Ева, Анастасия, Виктория и новичок в топе Арина. Одна новорожденная получила в прошлом году двойное имя - Ева-Мария. В топе имен мальчиков прочно удерживают позиции Артем и Максим. За ними следуют Александр, Матвей, Егор, Даниил, Тимур, Кирилл, Никита и Роман.

Кроме того, в числе редких имен среди девочек такие, как Эстер, Сафина, Никтория, Лия, Ия, Бийана, Саманта, Теона, Элеонора, Эмили, Оливия, Златослава, Елена, Агния, Аделина, Адриана, Апполинария, Михайлина, Евфросиния. Среди мальчиков - Златан, Янис, Рамир, Радислав, Василий, Георгий, Вячеслав, Савелий, Эрик, Елизар, Филипп, Бронислав, Мирослав, Клим, Адриан. Эти имена стали единственными в своем роде: одногодков с такими именами среди малышей в прошлом году больше не встречалось.

Всего за январь-октябрь 2018 года в Витебске родилось более 2,4 тыс. детей, зарегистрировано около 1,9 тыс. браков.-0-