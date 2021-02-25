Авария с ракетной установкой произошла на дороге под Москвой (Видео)

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычное ДТП произошло в городе Голицыно в Московской области, кадры опубликовали в социальной сети.

Очевидец записал на видео последствия аварии с участием пяти автомобилей. "Паровозик" собрали четыре легковушки, а последней в них влетел ракетный комплекс С-400. Были ли военные машины с боевыми снарядами - не сообщается.

Известно, что колонна военной техники двигалась через город, когда в аварию попали грузовик и три авто. Микроавтобус военной автоинспекции, который следовал первым, не успел затормозить и врезался в участников ДТП, а после в него влетела ракетная установка С-400. Пользователи посмотрели кадры десятки тысяч раз, а столкновение описали всего одной фразой - "Это Россия!". -0-