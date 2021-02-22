Бабушка ответила на комплимент внучки очень милой реакцией, на которую можно смотреть вечно (Видео)

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка по имени Орла Фиппс опубликовала недавно в TikTok ролик, который умилил множество людей.

Девушка ухаживает за своей бабушкой, у которой три года над диагностировали болезнь Альцгеймера. 86-летней Агнес требуется уход и девушка живет с ней.

В один и вечеров Орла сделала бабушке комплимент, в ответ на что получила очень милую улыбку, которая растрогала огромное число людей. Кадры в сети быстро набрали несколько миллионов просмотров, а реакцию бабушки на комплимент внучки можно пересматривать вечно. -0-