Бабушка прятала фото из молодости, но после ее смерти семья оказалась в восторге от увиденных снимков

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень Джонн Куан из США поделился в Facebook историей, которая впечатлила не только его семью, но и множество пользователей сети.

Молодой человек показал фотографии из молодости своей бабушки, которые она скрывала от семьи всю свою жизнь. Бабушка умерла в возрасте 93 лет, и Джонни, истосковавшись по бабушке, решил взглянуть на ее фото из прошлого.

То, что он обнаружил в вещах старушки, впечатлило всю семью. "Моя бабушка очень тщательно скрывала эти фотографии, я никогда не видел их до того, как она умерла. Моя тетя вспомнила, как однажды спросила, можно ли ей посмотреть на них, а бабушка усмехнулась и сказала: "Ты можешь это сделать после моей смерти", - написал парень в Facebook.

Выяснилось, что старушка была звездой в Китае 1940-60-х годов. Женщина, известная как Тереза Лян, была популярной моделью и певицей в стиле шанхайского этноджаза. Она сотрудничала с многими звукозаписывающими студиями, а также часто позировала для рекламы.

Кроме этого, в архивах были записи о том, что она знала многих звезд мировой величины, в том числе Элизабет Тейлор.

Когда Китай стал коммунистическим, музыку, исполнительницей которой была бабушка Джонни, признали вне закона. Тогда женщина переехала в Гонконг, потом в Сингапур и в итоге дожила свой век в США.-0-