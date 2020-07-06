Бассейн людей заняли неожиданные гости - видео

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальные кадры запечатлела пара из США, когда в своем бассейне обнаружила целое лесное семейство.

Жители штата Теннеси отдыхали дома, когда услышали странные звуки во дворе. Показалось, что кто-то плескается в их бассейне. Мужчина решил проверить, на всякий случай, и был ошарашен картиной.

В его бассейне спокойно плавали медведица и несколько медвежат. В городе установилась жаркая погода, поэтому косолапые решили освежиться. Разумеется, пара решила не привлекать к себе внимание, а только включила камеру. На кадрах можно увидеть, как медведица мирно сидит в воде, а рядом с ней задорно играют малыши. Видео получилось очень забавным, а пользователи сети посмотрели ролик на YouTube более 4 миллионов раз. -0-