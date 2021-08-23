Бейонсе устроила стильную фотосессию с Jay-Z, но его никто не заметил на фоне супруги

Бейонсе. Фото из Instagram
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская артистка Бейонсе приняла участие в фотосессии со своим мужем Jay-Z, а результат представила в Instagram.
Впрочем, совместные кадры Бейонсе и Jay-Z привлекли внимание пользователей, которые поспешили выразить свое восхищение в массе хвалебных комментариев. Неудивительно, что за несколько часов пост собрал более 1,5 миллиона лайков. -0-
Знаменитая пара супругов примерила строгие и стильные наряды, однако Бейонсе явно затмила своего мужа. Артистка выбрала утонченное черное платье, которое выгодно подчеркнуло песочную талию Бейонсе и ее красоту. Jay-Z, в свою очередь, предстал перед камерой в смокинге, однако никто его не заметил, ведь все смотрели за обворожительную певицу.
Впрочем, совместные кадры Бейонсе и Jay-Z привлекли внимание пользователей, которые поспешили выразить свое восхищение в массе хвалебных комментариев. Неудивительно, что за несколько часов пост собрал более 1,5 миллиона лайков. -0-