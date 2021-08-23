Бейонсе устроила стильную фотосессию с Jay-Z, но его никто не заметил на фоне супруги

Знаменитая пара супругов примерила строгие и стильные наряды, однако Бейонсе явно затмила своего мужа. Артистка выбрала утонченное черное платье, которое выгодно подчеркнуло песочную талию Бейонсе и ее красоту. Jay-Z, в свою очередь, предстал перед камерой в смокинге, однако никто его не заметил, ведь все смотрели за обворожительную певицу.











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