Белка решила, что она парикмахер, и попыталась сделать начес коту - видео

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крайне редко встречается дружба котов с белками, но, если уж это случилось, кому-то придется проявить терпение…

На видео, которое собрало десятки восторженных комментариев в YouTube, домашняя белка взобралась на своего товарища и всячески мешает ему отдыхать.

Дело в том, что белки весьма активны по своей природе, и котам приходится смиряться с бурной деятельностью грызунов.

Пользователи предположили, что белка возомнила себя парикмахером: "Сделала боевой начес хаера в итоге", "Личный стилист". Правда, некоторые считают, что действия белки больше похожи на массаж: "У кота остеохондроз, и он белку использует как массажиста".-0-