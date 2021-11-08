Белка выбежала на поле и привела в восторг весь стадион (Видео)

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно во время студенческого матча по американскому футболу зрителям удалось сделать забавные кадры, которые понравились юзерам YouTube.

В самый разгар встречи на поле появилась белка, которая после и привела в восторг весь стадион. Зверек начал передвигаться по площадке, а все вокруг принялись его поддерживать. Люди надеялись, что животное доберется до края поля и сделает тачдаун.

Какое-то время белка пробирается по бровке, но после понимает, что от нее хотят, и добирается до конца поля. Этот момент по-настоящему привел в восторг людей, ведь весь стадион сорвался с места и принялся ликовать. Необычные кадры повеселили сеть, а пользователи быстро посмотрели их огромное число раз. -0-