Бэнкси нарисовал чихающую старушку, которая "покосила" целый квартал (Фото)

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым граффити знаменитого уличного художника Бэнкси стала бабушка, которая сильно чихает. Фотография раоты была опубликована в Instagram автора.

Работа получила название Aachoo!! ("Апчхи!") и размешается на одной из улиц в городе Бристоле. На картине запечатлен момент, как старушка так сильно чихает, что из рук у нее выпадает сумочка и трость.

Примечательно еще и то, что новое граффити Бэнкси находится на стене дома улицы Вейл, где располагается один из самых крутых подъемов в 22 градуса. В итоге создается впечатление, будто чих старушки оказался настолько сильным, что она "покосила" целый квартал. Работа защищена прозрачным щитом для защиты.

Ранее британский уличный художник нарисовал граффити в Ноттингеме. -0-

В Ноттингеме дополнявший граффити Бэнкси велосипед заменили В полиции сообщили, что им ничего не известно об исчезновении велосипеда. 23 ноября на прежнем месте появился уже другой велосипед.