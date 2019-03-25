Бездомный китаец стал звездой интернета

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бездомный житель Китая Шень Вей (Shen Wei) стал звездой интернета благодаря видео, где он рассуждает о философии и литературе, пишет BBC

По данным издания, Вей прославился после того, как пользователи стали активно распространять видео, которые снимали прохожие. На кадрах бездомный, окруженный толпой людей, цитирует Конфуция и рассуждает о достоинствах труда Ляо Фаня, созданного в XVI веке.

На данный момент в среднем просмотры роликов с Шень Вейем превышают несколько миллионов, а хештеги с именем Вея вышли в топ китайской соцсети Weibo.

Сам Вей не очень рад пришедшей к нему популярности.-0-