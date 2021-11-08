Билли Айлиш приковала к себе внимание, когда появилась на публике в шикарном наряде (Фото)

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая американская певица Билли Айлиш на днях посетила одно светское мероприятие и привлекла внимание публики. Кадры публикует Daily Mail.

Артистка вышла на ковровую дорожку десятого ежегодного гала-концерта Art + Film Gala LACMA в Лос-Анджелесе. Для посещения мероприятия певицы выбрала шикарный наряд, который и стал предметом обсуждения среди фанатов. Для этого Билли Айлиш примерила сетчатый топ с бюстгальтером, а также длинное черное платье с черными высокими туфлями. Заключительным атрибутом стал черный полушубок из искусственного меха.

Фото Daily Mail

Образ получился шикарным, а фанаты приковали все свое внимание к красоте Билли Айлиш. Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал стиль, выбранный знаменитостью. Они посчитали одежду певицы неприемлемой и отметили, что подобный образ не подходит молодой девушке. Кроме этого, многие отметили соблазнительный стиль наряда, что тоже не сыграло в пользу Билли Айлиш.-0-