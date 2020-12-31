31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биоткоин обновил свою самую максимальную стоимость за все время существования, об этом пишет портал CoinMarketCap.

Криптовалюта 31 декабря достигла в цене $29 тысяч за один биткоин, что стало историческим максимум. Такой вывод можно сделать, основываясь на данных торгов. Биткоин установил новый исторический рекорд и не собирается останавливаться. Ночью его цена увеличилась до $29 244, а к утру незначительно уменьшилась.

К слову, на долю этой криптовалюты приходится примерно 70,5% всего глобального рынка криптовалют.