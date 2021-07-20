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Калейдоскоп
20 июля 2021, 21:25

Блогер назвал несколько простых советов, чтобы охладить дом в жару (Видео)

Фото WallBox
Фото WallBox

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США решил помочь многим людям этим летом и представил в Instagram несколько простых советов, чтобы охладить дом в жару.

В ролике блогер указывает на то, что в первую очередь стоит на день закрывать окна и занавески, особенно в тех комнатах, где солнце светит большую часть дня. Кроме этого, можно использовать вентилятор, поставив рядом чаши со льдом и водой.

Также блогер уверяет, что температура в помещении значительно снизится, если отказать от использования духовки и устроить сквозняк, открыв окна в двух разных концах здания или на чердаке. Парень советует для готовки пищи использовать барбекю на улице, а также поменять лампочки в доме на светодиодные. Помимо всего прочего, блогер советует тем, кто не может уснуть в жаркую погоду, охладить постельное белье в морозилке. Пользователи поблагодарили молодого человека за советы, а некоторые отметили в комментариях, что советы работают. -0-

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