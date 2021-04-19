Блогер в прямом эфире остановил ограбление в центре Лондона - видео

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети можно встретить множество моментов из жизни людей, которые попали в объектив камеры, однако этот блогер, возможно, своим стримом спас человеку жизнь. Небольшой отрывок опубликовали на Reddit.

Мужчина по имени Шервин прогуливался по центру Лондона и вел прямой эфир в соцсетях. Его блог сложно назвать популярным, ведь у мужчины всего несколько сотен подписчиков. Впрочем, последний его стрим стал очень популярным в сети.

Около часа ночи парень шел по улице, когда заметил вора, пытающегося отобрать велосипед у парня азиатской внешности. Блогер быстро бросился на помощь жертве ограбления и начала кричать на злоумышленника. Тот, в свою очередь, не собирался уходить без добычи, однако громкие звуки привлекли внимание прохожих и уличный грабитель поспешил скрыться.

Блогер помог велосипедисту подняться, а также вызвал полицию. Неизвестно, смогли ли правоохранители найти уличного вора, однако кадры прямого эфира набрали популярность в сети и собрали на Reddit более 70 тысяч лайков за несколько часов. -0-