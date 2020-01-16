Блогер залез на пирамиду за лайками, а попал в тюрьму

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский блогер, на которого подписано более трех миллионов человек, разместил в своем Instagram-аккаунте фото на вершине пирамиды в Гизе. Он пояснил, что эффектным фото хотел набрать много лайков.

Однако этот поступок стоил ему дорого: блогер попал в тюрьму. Пирамида - исторический памятник и подобные действия строго запрещены. Мужчина признался, что время в тюрьме стало настоящим кошмаром. Но, тем не менее, он пообещал подписчикам сделать видео, на котором он будет взбираться на пирамиду.-0-