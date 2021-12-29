Блогерша назвала простой способ устранить неприятный запах из обуви

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Австралии поделилась в TikTok простым способом, который поможет избавиться от неприятного запаха из обуви.

Ролик, размещенный в соцсети, привлек внимание пользователей, ведь многие и не догадывались, что все может быть так просто. По словам блогерши, чтобы убрать запах из ботинок или кроссовок, потребуется несколько ложек пищевой соды.

Стоит взять старые капроновые носки и наполнить каждый рассыпчатым веществом. Затем завязать предметы в узелок и разместить их внутри обуви. Блогерша отмечает, что за несколько часов пищевая сода устранит запах.

Необычный способ привлек внимание юзеров, а кадры быстро набрали популярность, собрав огромное число просмотров. Пользователи поблагодарили жительницу Австралии за лайфхак и оставили множество комментариев.-0-