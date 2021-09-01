Блогерша показала очевидный лайфхак для простого приготовления макарон (Видео)

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка по имени Дани Халил решила поделиться в TikTok простым способом приготовления макарон.

Блогерша подключила смекалку и нашла способ приготовить блюдо с минимальными энергозатратами. В частности, девушка предложила варить макароны прямо в дуршлаге. Для этого в ролике блогерша помещает металлический предмет в кастрюлю с водой, а затем засыпает макароны.

Простой способ удивил юзеров, ведь лайфхак оказался очевидным. Многие отметили, что сами бы не догадались до такого, а, судя по числу просмотров, многие уже принялись проверять хитрость на практике. -0-